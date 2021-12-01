В Узбекистане за пять лет постоят более 20 крупных ГЭС

ТАШКЕНТ, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Узбекистана намерены построить более 20 крупных гидроэлектростанций (ГЭС) в предстоящие пять лет. Такие планы обсуждались в ходе состоявшегося во вторник совещания у президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, посвященного презентации проектов в гидроэнергетической сфере, сообщает пресс-служба главы государства.

"Разработан 21 крупный проект по строительству электростанций общей мощностью 740 мегаватт. В частности, в следующем году планируется реализовать семь проектов суммарной мощностью 170 мегаватт, в 2023-2024 годах - 12 проектов мощностью 150 мегаватт, в 2025-2026 годах - два проекта мощностью 420 мегаватт", - говорится в сообщении на сайте президента Узбекистана.

Пресс-служба Мирзиёева отмечает, что в Узбекистане активно развивается энергетическая отрасль. Помимо электростанций, работающих на нефти и газе, сооружаются объекты, вырабатывающие электричество из возобновляемых источников - солнечного света, ветра и воды. Однако гидроэнергетический потенциал Узбекистана используется только наполовину, подчеркивается в сообщении.

В 2017 году указом Мирзиёева было образовано акционерное общество "Узбекгидроэнерго". В последнее время в Узбекистане было построено 11 новых и модернизировано восемь ранее сооруженных гидроэлектростанций. В результате созданы дополнительные электрогенерирующие мощности на 244 мегаватт.

В ходе презентации проектов в сфере гидроэнергетики президент Узбекистана уделил особое внимание строительству малых гидроэлектростанций, не требующих возведения плотин, подчеркнул необходимость привлечения в эту сферу частного сектора. На сегодняшний день сформирован список 22 перспективных площадок, на которых на основе тендера планируется строительство мини-ГЭС мощностью до пяти мегаватт. На совещании также обсуждалась возможность установки компактных гидростанций мощностью до 500 киловатт для электроснабжения сел, расположенных вдоль рек и каналов. Власти приняли решение, что льготы и субсидии, положенные физическим лицам и предпринимателям за установку ветряных электростанций, будут распространяться на малые гидростанции.

По состоянию на 2020 год, по данным Министерства энергетики Узбекистана, располагаемая генерирующая мощность республики составляла 12,9 тыс. мегаватт, на долю гидроэлектростанций приходилось 1,85 тыс. мегаватт, или 14,3%. К концу 2021 года запланировано увеличение энергогенерирующих мощностей до 15,8 тыс. мегаватт. К 2030 году власти Узбекистана планируют удвоить выработку электроэнергии по сравнению с 2020 годом.