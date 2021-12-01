Опрос показал, что крупный и средний бизнес в РФ наиболее зависим от колебания курса рубля

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российский крупный и средний бизнес наиболее зависим от колебания курса рубля на горизонте ближайших трех лет. Такие результаты показал проведенный Райффайзенбанком и аналитическим агентством B2B International опрос среди более 200 российских компаний с объемом годовой выручки от 538 млн рублей (есть в распоряжении ТАСС).

Согласно результатам опроса, наиболее значимым фактором для корпоративного финансирования в ближайшие три года колебания рубля назвали 46% опрошенных. Также 40% считают важным показателем возможность привлечения новых инвестиций. Необходимость доступности финансирования и банковских продуктов в цифровом формате отметили 30% респондентов. Столько же посчитали значимым изменения процентных ставок. Непредсказуемый спрос из-за коронавирусной инфекции отметили 29% участников опроса.

При этом особенно чувствительны к курсовым колебаниям организации со штатом более 200 сотрудников - этот фактор считают самым важным 52% таких компаний, уточнили в Райффайзенбанке. Снизить валютные риски бизнесу помогают продвинутые финансовые инструменты хеджирования, доступные в том числе онлайн, и валютного контроля с мгновенным обменом цифровыми документами, уточнили авторы исследования.