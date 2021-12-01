Хакасия получила инфраструктурный кредит на модернизацию теплоснабжения

ТАСС, 1 декабря. Власти Хакасии получили инфраструктурный кредит в размере 191,5 млн рублей на модернизацию системы теплоснабжения в двух районах республики. Реализация одного из этих проектов позволит начать комплексную застройку в Белом Яре. Об этом ТАСС сообщила заместитель главы региона Ирина Войнова.

"Размер кредита - 191,55 млн рублей, он рассчитан на реализацию двух проектов в сфере теплоснабжения в Алтайском и Усть-Абаканском районах. Модернизация системы теплоснабжения административного центра Алтайского района села Белый Яр предусматривает строительство котельной мощностью 12 Гкал/ч и тепловых сетей прогнозной протяженностью 1,4 км. В результате мы сможем обеспечить жителей села качественным теплоснабжением и выведем из эксплуатации неэффективную угольную котельную, наносящую вред окружающей среде", - сообщила Войнова, добавив, что решение проблем с теплоснабжением позволит начать комплексную жилую застройку села среднеэтажными многоквартирными домами.

Второй проект - модернизация системы теплоснабжения в поселках Расцвет и Тепличный, а также в селе Зеленое в Усть-Абаканском районе. Там планируется строительство двух центральных теплосетей протяженностью 3,4 км и монтаж 30 элеваторных узлов. Это позволит перевести потребителей на теплоснабжения от трех малых угольных котельных на Абаканскую ТЭЦ.

Власти региона отмечают, что сейчас возможности массового строительства сконцентрированы в столице республике - Абакане, и градостроительное развитие возможно именно в прилегающих муниципальных районах - Алтайском и Усть-Абаканском. Планируется, что в селе Белый Яр будет построено 480 тыс. кв. метров жилья, детский сад на 120 мест, школы на 1 000 мест, досуговый центр на 450 мест. Территория нового микрорайона разместится на 60 гектарах рядом с сосновым бором. Также в рамках федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий" достигнута договоренность с Министерством сельского хозяйства РФ о строительстве в населенном пункте с 2023 года социально значимых объектов, в том числе стадиона и канализационного коллектора.