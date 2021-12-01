"Ъ": Рослесхоз планирует потратить на цифровую трансформацию 6,7 млрд рублей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Рослесхоз потратит на подключение искусственного интеллекта (ИИ) к своей автоматизированной системе 120 млн рублей до 2023 года, в целом цифровая трансформация обойдется ведомству в 6,7 млрд рублей. Об этом в среду сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на ведомственную программу цифровой трансформации.

По данным газеты, ведомство намерено в 2022 году подключить к своей работе ИИ для прогнозирования лесных пожаров и "дистанционного зондирования 100% риск-зон лесов". Для этого будет создана отдельная автоматизированная федеральная государственная информационная система лесного комплекса. Использование нейросетей для прогнозирования пожаров обойдется бюджету в 55 млн рублей, для дистанционного зондирования потенциальных зон возгорания требуется еще 65 млн рублей. Суммарно до 2023 года Рослесхоз потратит на ИИ 120 млн рублей, пишет "Коммерсантъ".

Кроме этого, программа предполагает цифровизацию государственных услуг, например, создание автоматизированной системы контроля исполнения предписаний (СИОД Рослесхоз), Центра управления лесами России и базы данных лесоустройства с оцифровкой материалов. Ведомство запрашивает на цифровую трансформацию 6,7 млрд рублей на три года.

В Рослесхозе не ответили на запрос газеты.

21 мая пресс-служба Рослесинфорга сообщала, что беспилотные летательные аппараты с искусственным интеллектом начали использовать в лесах Красноярского края и Иркутской области для пресечения незаконных вырубок.Только за день летательные аппараты способны проанализировать территорию площадью 100 кв. км независимо от времени суток. Под особый контроль взяты наиболее проблемные лесничества на территории двух регионов, где произрастают ценные породы деревьев. В ведомстве отмечают, что число нарушений и размер нанесенного вреда может сократиться в три раза. В перспективе в Рослесинфорге рассматривают вопрос распространения подобного опыта на другие регионы.

Ранее в Минвостокразвития сообщали, что система "Лесвосток.рф" будет использована при создании банка лесных ресурсов на Дальнем Востоке. Соответствующее соглашение ведомство и компания GreenBlue Management (входит в группу InfraOne) подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в начале лета. Основой сервиса "Лесвосток.рф" является электронная интерактивная карта, на которой в оцифрованном виде отражена вся актуальная экономически значимая информация о лесах. Для выявления нарушений лесопользования, рубок, гарей, болезней леса используются космоснимки и нейронная сеть, которая распознает, анализирует и классифицирует даже минимальные изменения. Система содержит информацию о более чем 2 млн выделов. При ее создании оцифровано свыше 106 тыс. га леса, учтены все лесоизменения за 20 лет.