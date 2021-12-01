Эксперты заявили, что отдых в горах Сочи на праздники обойдется дороже на 15%

СОЧИ, 1 декабря. /ТАСС/. Отели горного кластера Сочи подняли стоимость проживания на период новогодних праздников в среднем на 10-15% относительно того же периода прошлого года. При этом в конце января цены опустятся примерно в 2-2,5 раза, рассказали ТАСС эксперты отрасли.

Старт горнолыжного сезона в Сочи запланирован на 17 декабря, но дата может сдвигаться в зависимости от погодных условий.

"Средний пакет в пятизвездочном отеле на двух взрослых и ребенка в период новогодних праздников с включенным завтраком обойдется в 266 тыс. рублей на семь ночей. Относительно прошлого года примерно на 10-15% в среднем цены выросли точно. Если брать те же условия проживания, но в конце января, то стоимость будет 104 тыс. рублей", - рассказала ТАСС председатель правления ассоциации туриндустрии "РСТ-Юг" Наталья Косьмина.

Летом те же отели предлагают проживание за 65-70 тыс. рублей, гостиницы более низкой звездности - 20-25 тыс. рублей за неделю. Повышение стоимости объясняется сезонностью: зимой к горам больше интереса, чем летом, несмотря на обширную развлекательную программу.

Альтернатива отелям - апартаменты и съемные квартиры, находящиеся в управлении компаний. В первых стоимость проживания за сутки в полтора раза ниже - от 23 тыс. рублей за сутки (до трех гостей). Руководитель отдела маркетинга УК "Прованс" Анжелика Карпова пояснила: речь идет о четырехзвездочном апарт-отеле, в стоимость включены шведский стол и услуги спа-комплекса. После праздников стоимость размещения снизится до 15 тыс. рублей в сутки.

Похожая динамика в сегменте съемного жилья: с 25 декабря двухкомнатную квартиру можно будет снять за 7-10 тыс. рублей, после 5 января - за 6-7 тыс. рублей. Руководитель компании Alex Rent Group Александр Дмитриенко связывает это с ограниченным предложением и высоким спросом.

Широкие трассы и новые подъемники

Горнолыжные курорты Сочи готовят инфраструктуру к наплыву туристов, планируют увеличить протяженность трасс для катания и открыть новые подъемники. Курорт Красная поляна реконструирует трассы в Восточном секторе, сделав их более комфортными, а основную трассу "Восточная" расширяют в три раза - до 18 м. "Роза Хутор" откроет новую трассу на высоте более 1 970 м над уровнем моря на самом популярном Южном склоне. Это позволит расширить зону катания на 2,6 км. Также курорт запускает новый подъемник.

"Курорт Газпром" запускает две новые трассы на приюте Солнечный протяженностью 2,1 и 1,2 км. Кроме того, на склонах Альпика и Лаура будут доступны 12 освещенных трасс разной сложности общей протяженностью 10 км - это самая большая зона вечернего катания. В период зимнего сезона на курорте будет работать лыжно-биатлонный комплекс "Лаура", где проходили Олимпийские игры 2014 года.

На курорте "Роза Хутор" гостям предложат посетить Хаски Хутор и прокатиться на собачьих упряжках. Для любителей тюбинга в Горной олимпийской деревне подготовили трассу протяженностью 300 метров. На Курорте Красная Поляна туристы смогут подняться на смотровую площадку Поляны 2200 с обзором на 360 градусов, откуда открывается вид на Большой Кавказский хребет. Покормить оленей, погулять на ратраках, посетить иглу и снежные горки можно на "Курорте Газпром".

Игорная зона "Красная Поляна" проведет новогодний вечер магии, а экстремальный парк развлечений "Скайпарк" сохранил цены на уровне прошлого года, но от массовых мероприятий отказался на фоне ограничений из-за ситуации с коронавирусом.

Безопасность туристов

Для того, чтобы сократить очереди и не допускать столпотворений у подъемников, курорт Красная Поляна разработал новую билетно-пропускную систему. При покупке билета в интернете гости будут сразу получать QR-код, по которому смогут пройти на канатную дорогу. Также на время зимнего сезона запланирована работа волонтеров, которые будут перераспределять потоки людей с учетом дистанции. "Ввели ограничения для однодневных экскурсий: они могут подняться в горы только когда снижается поток лыжников и сноубордистов", - добавили в пресс-службе курорта.

На курорте "Роза Хутор" ТАСС рассказали, что регламентные работы на основных канатных дорогах завершены, с 1 декабря они начнут работать. "Состояние подъемников оценено независимыми специализированными организациям, и [они] допущены к эксплуатации без ограничений", - пояснил представитель пресс-службы.

Безопасность гостей будет обеспечивать служба спасателей, также у курортов своя метеорологическая и противолавинная службы. Оповещение гостей проходит через инфоцентр, телеканалы в отелях и соцсети. Что касается эпидемической безопасности, на курорте пояснили, что помещения, кабины подъемников обрабатываются каждые два часа.

Заселиться в отели можно будет только при наличии QR-кода о вакцинации, либо после получения первого компонента или медотвода от прививки. Если ничего из этого у гостя нет, то он должен дать добровольное согласие на вакцинацию в Сочи и привиться в течение трех дней.

Власти Кубани прогнозируют, что курорты края посетят около 2,5 млн человек с декабря по март, при этом только на новогодних праздниках, по данным пресс-службы администрации Сочи, курорт посетят не менее 250 тыс. гостей.