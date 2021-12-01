Эксперты ожидают рекордных показателей выпуска и экспорта российских сладостей в 2021 году

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Эксперты прогнозируют достижение рекордных показателей объемов производства и экспорта продукции отечественных предприятий кондитерской промышленности по итогам 2021 года. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Вячеслав Лашманкин.

"Сегодня мы, как отраслевая ассоциация, видим, что если все будет развиваться по текущему сценарию, то объем производства кондитерской продукции в нашей стране в этом году увеличится на 1,6% и приблизится вплотную к 3,9 млн тонн, это рекордный для отрасли показатель. Мы с такими цифрами являемся пятым по величине производителем кондитерской продукции в мире, и нас сегодня радует то, что в отрасли есть положительная динамика, то есть мы растем, несмотря на все пандемийные ограничения", - отметил собеседник агентства.

Как пояснил Вячеслав Лашманкин, основной предпосылкой увеличения объемов производства стала востребованность российских сладостей за рубежом. По прогнозам экспертов, в этом году рост объемов экспорта превысит 15% относительно уровня прошлого года. В 2020 году за рубеж было поставлено 792 тыс. тонн отечественных кондитерских изделий, таким образом, по итогам этого года объем превысит 800 тыс. тонн.

"То есть мы экспортируем примерно на $1,5 млрд - это годовой объем экспорта кондитерской продукции. Эти цифры выводят нас на четвертое место среди всех отраслей российского АПК по объемам экспорта. Больше нас экспортируется зерно, масложировая продукция, рыба, а четвертое место - занимает кондитерская продукция. Сегодня почти 30% всего шоколада и шоколадных кондитерских изделий, которые производятся у нас в стране, отправляется на экспорт, а всего мы производим около 1 млн тонн шоколада", - добавил эксперт.

Он также отметил, что с 2014 года объем потребления сладостей на душу населения в России остается неизменным - около 24 кг ежегодно. Однако естественная убыль сокращает внутренний рынок, из-за чего производители вынуждены развивать продажи за пределами страны.