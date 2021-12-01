Единственный в России производитель цинка перейдет на замкнутый водооборот к 2024 году

ЧЕЛЯБИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Челябинский цинковый завод (ЧЦЗ, входит в "Уральскую горно-металлургическую компанию") к 2024 году запустит систему замкнутого цикла водооборота, что позволит исключить сбросы производственной воды в реку Миасс, сообщил ТАСС директор АО "ЧЦЗ" Павел Избрехт.

"До недавнего момента ЧЦЗ производил сбросы в реку через уже существующие очистные сооружения, при этом по количеству сбрасываемых веществ мы не превышали и 30% от норматива. Было принято решение перейти на замкнутую систему водооборота, чтобы снизить до минимума объем сбросов в реку. Сегодня идет разработка проектной документации, мы производственную воду полностью замкнем внутри завода и не будем сбрасывать ее в реку Миасс", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе предприятия пояснили, что проект будет реализован к 2024 году.

Избрехт рассказал, что предприятие реализует программу развития, принятую до 2024 года, которая предусматривает меры по уменьшению нагрузки на окружающую среду. Их успешная реализация позволит снизить общий объем выбросов завода на 80%. "Например, сейчас в обжиговом цехе старые электрофильтры заменяют на более продуктивные. Новые способны улавливать до 99% пыли, образующейся при обжиге цинкового концентрата", - отметил он.

По словам директора ЧЦЗ, в начале 2022 года также будет построен склад концентратов № 2, что позволит снизить неорганизованные выбросы загрязняющих веществ - пыление при перегрузке концентратов. В 2022 году будет создан участок очистки газов от установок растворения вторичного цинкосодержащего сырья. Это сократит выбросы веществ второго класса опасности в два раза. Кроме того, будут реализованы проекты по установке стационарных постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха, флотации цинковых кеков, по зарыблению озера Смолино.

ЧЦЗ является единственным производителем цинка в России. Предприятие выпускает высоколассный цинк высокой частоты марки Special High Grade, поставляя его для нужд отечественных предприятий. Миасс - река на Южном Урале, правый, самый крупный приток Исети. Ее длина составляет 658 км, протекает она через единственный питьевой источник Челябинска - Шершневское водохранилище.