ТПП РФ предложила рассматривать споры бизнеса в рамках ЕАЭС в национальных арбитражах

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила вместо создания международного арбитража в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) использовать национальные международные арбитражные центры. Об этом говорится в письме главы палаты Сергея Катырина в адрес заместителя председателя правительства РФ, члена совета Евразийской экономической комиссии от России Алексея Оверчука.

Сейчас Евразийской экономической комиссией прорабатывается инициатива о создании в рамках ЕАЭС международного коммерческого арбитража для рассмотрения споров по заявлениям хозяйствующих субъектов.

"Представляется целесообразным вместо создания международного арбитража в рамках ЕАЭС использовать национальные международные арбитражные центры, которые образованы и действуют при торгово-промышленных палатах и иных объединениях предпринимателей государств-участников союза", - говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Как указал Катырин, национальные третейские институты при торгово-промышленных палатах государств-участников СНГ "имеют успешный многолетний опыт взаимодействия и сотрудничества в рамках созданного в 2006 году постоянно действующего консультативного органа совета руководителей ТПП государств-участников СНГ в области международного коммерческого арбитража". Основными целями консультативного органа являются развитие и популяризация международного коммерческого арбитража на территории СНГ, формирование единообразной арбитражной практики, а также совершенствование деятельности арбитражных центров при TПП стран-участниц СНГ.

Глава ТПП отметил, что уникальный опыт администрирования международного коммерческого арбитража принадлежит Международному коммерческому арбитражному суду (создан в 1932 году) и Морской арбитражной комиссии (создана в 1930 году), правовой статус которых определен приложениями к закону РФ от 07 июля 1993 года "О международном коммерческом арбитраже". Так, Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ ежегодно администрирует несколько сотен международных споров с участием компаний из 50-60 стран, а также внутренние хозяйственные споры, что "превышает аналогичные показатели многих международных арбитражных центров, включая Лондонский международный третейский суд и Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма".

Международный опыт

В своем письме Катырин указал, что международный опыт создания и деятельности ведущих интеграционных объединений, в частности Европейского союза, Европейских сообществ, Североамериканской зоны свободной торговли, показывает, что "при них или в их структуре постоянно действующие арбитражные учреждения (институционные арбитражи) для разрешения споров между хозяйствующими субъектами не создаются".

При этом в каждой стране-участнице таких объединений активно действуют национальные арбитражные центры, в которых рассматриваются как международные коммерческие, так и внутренние споры, арбитрами избираются или назначаются лица независимо от своего гражданства или подданства. К таким арбитражным центрам можно отнести Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, Венский международный арбитражный центр, Германскую арбитражную институцию, Лондонский международный третейский суд, напомнил он.

Глава ТПП предложил учесть указанную позицию при проработке вопроса о создании при ЕАЭС международного арбитража. "Полагаю также целесообразным привлечь к обсуждению данной инициативы бизнес-сообщества, профессиональные общественные объединения, а также ведущие арбитражные учреждения стран-участниц ЕАЭС", - добавил Катырин.