Опрос: каждый десятый россиянин готов взять кредит, чтобы отметить новогодние каникулы

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Порядка 11% опрошенных россиян готовы взять кредит, чтобы хорошо отметить новогодние праздники. Из них 38% готовы взять до 50 тыс. руб., 25% - до 100 тыс. руб. Таковы результаты исследования сервиса Работа.ру, которые имеются в распоряжении ТАСС.

как подготовиться к празднику и успеть отдохнуть (чек-лист внутри)

Уютный декабрь: как подготовиться к празднику и успеть отдохнуть (чек-лист внутри)

"Кредит на новогодние праздники готовы взять 11% опрошенных, 89% респондентов не рассматривают для себя такой возможности", - говорится в результатах опроса.

Порядка 38% участников исследования отметили, что готовы взять в кредит до 50 тыс. рублей, а 25% - до 100 тыс. рублей. 6% респондентов указали на готовность занять у банков до 150 тыс. рублей, 7% готовы взять в кредит до 200 тыс. рублей, а 5% - до 250 тыс. рублей. Более 250 тыс. рублей кредитных средств на новогодние праздники готовы занять 19% опрошенных.

Более половины респондентов (56%) потратили бы кредит на покупку новогодних подарков. Еще 36% опрошенных с помощью кредита закупили бы угощения на праздничный стол, а 23% участников исследования потратили бы средства на путешествие.

15% опрошенных отметили, что кредит необходим для оплаты новогодних развлечений, а 8% - для занятий зимними видами спорта.

Исследование проводилось в ноябре 2021 года среди 5 тыс. респондентов из всех регионов страны.