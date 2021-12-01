В Москве в октябре индивидуальными предпринимателями стали более 7,8 тыс. человек

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Более 7,8 тыс. человек в Москве стали индивидуальными предпринимателями (ИП) в октябре 2021 года. Этот показатель превысил результат сентября на 3,5%, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Октябрь стал рекордным месяцем по приросту числа новых индивидуальных предпринимателей. Такой статус оформили 7 825 человек, что превысило результат сентября на 3,5%. Близкий к этому показатель фиксировали в мае 2019 года", - говорится в сообщении.

По состоянию на 1 ноября в столице зарегистрировано 356,3 тыс. ИП, что на 1,2% больше, чем в ту же дату 2019 года. При этом в Москве зарегистрирован каждый третий ИП Центрального федерального округа и каждый десятый индивидуальный предприниматель России. Число работающих у ИП сотрудников на начало ноября 2021 года достигло 126,3 тыс. человек, что на 26% больше, чем в 2019 году.

"Несмотря на введенные в конце октября ограничения, связанные с пандемией, темпы регистрации новых ИП в Москве продолжили расти и сегодня выше, чем в 2019 году. За январь - октябрь 2021 года новых индивидуальных предпринимателей зарегистрировалось 65,6 тысячи - на 5,4% больше, чем за январь - октябрь 2019 года", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.