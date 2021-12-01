Пилотная площадка ИНТЦ "Русский" откроется на ВЭФ в сентябре 2022 года

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря. /ТАСС/. Пилотная площадка Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Русский" откроется на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре 2022 года, сообщила в среду пресс-служба фонда развития центра.

"Она [пилотная площадка] заработает уже в сентябре 2022 года в одном из действующих корпусов Дальневосточного федерального университета. В настоящее время резиденты занимаются поиском и покупкой специального оборудования для своих опытно-промышленных производств. Часть оборудования будет изготовлено на заказ и выполнено по международным стандартам GMP (Good Manufacturing Practice - стандарт, включающий нормы и требования, необходимые для обеспечения производства фармакологических предприятий, ориентированных на мировой рынок). Открытие "пилота" состоится в рамках Восточного экономического форума - 2022", - говорится в сообщении.

В сентябре 2021 года было заключено соглашение между ИНТЦ "Русский" и Минэкономразвития России о предоставлении субсидии из федерального бюджета в размере 304,7 млн рублей. Эти средства будут направлены на разработку проектной документации объектов инфраструктуры центра. В 2023 году начнется строительство объектов первого пускового комплекса, к которым относится инженерная и транспортная инфраструктура, технико-внедренческая зона, а также главный корпус ИНТЦ. В конце 2024 года эти объекты планируется ввести в эксплуатацию.

"Сегодня мы единственный ИНТЦ в России, который выбрал "резидентскую модель", а значит, центр как никакой другой ориентирован на технологического предпринимателя и его потребности. Наши резиденты на площадке ИНТЦ будут заниматься инновационной деятельностью, уменьшать себестоимость своих продуктов, повышать производительность труда, улучшать технологии производства. Это позволит им быть еще более конкурентноспособными на рынке АТР", - отметила генеральный директор фонда развития ИНТЦ "Русский" Елена Харисова, которую процитировали в пресс-службе.

В настоящее время в России существуют четыре ИНТЦ: "Сириус" в Сочи, "Воробьевы горы" и "Долина Менделеева" в Москве, а также "Русский" во Владивостоке. Это территории для развития высокотехнологичного бизнеса и продвижения отечественных наукоемких продуктов и технологий. Главными преимуществами таких "технологических долин" являются налоговые и другие преференции.

О форуме

Восточный экономический форум - одна из крупнейших российских международных конференций. Проходит с 2015 года на острове Русский на площадке Дальневосточного федерального университета. Проводится ежегодно согласно указу президента России от 19 мая 2015 года. Цели и задачи форума - содействие ускоренному развитию экономики российского Дальнего Востока; экспертная оценка его потенциала; расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе; продвижение и демонстрация инвестиционной привлекательности территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.

В конце октября фонд Росконгресс сообщил о том, что VII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 5-8 сентября 2022 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.