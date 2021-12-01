{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ВТБ и Мосбиржа в 2022 году начнут реализацию проекта торговли углеродными единицами

Глава банка Андрей Костин отметил, что "это будет новый, но очень перспективный рынок"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. ВТБ и Московская биржа в 2022 году начнут реализацию проекта по торговле углеродными единицами, сообщил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Что касается экологических аспектов, то мы в общем-то активно работаем в части организации "зеленых" облигаций, на 140 млрд [рублей] в этом году разместили. Со следующего года планируем вместе с Московской биржей торговлю углеродными единицами - это будет новый, но очень перспективный рынок", - сказал он.

Московская биржа и ВТБ ранее на площадке Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о совместной работе по формированию рынка торговли углеродными квотами. В рамках соглашения Мосбиржи и ВТБ стороны договорились сформировать нормативную базу и требования к продаже квот на выбросы парниковых газов, а также "зеленых" сертификатов на сокращение углеродного следа в России.

Ожидается, что законодательные инициативы станут драйвером цен на квоты по выбросу парниковых газов в атмосферу. В частности, это могут быть углеродные налоги и централизованная система торговли квотами с установлением "потолка" выбросов (cap-and-trade) или определением их конкретных уровней (baseline-and-credit), которые ограничат выбросы парниковых газов. Стороны предполагают, что такие меры стимулируют компании либо приобретать право на выбросы, либо внедрять инициативы по их снижению.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКостин, Андрей Леонидович
Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,43%
Читать полностью