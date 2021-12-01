ВТБ и Мосбиржа в 2022 году начнут реализацию проекта торговли углеродными единицами

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. ВТБ и Московская биржа в 2022 году начнут реализацию проекта по торговле углеродными единицами, сообщил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Что касается экологических аспектов, то мы в общем-то активно работаем в части организации "зеленых" облигаций, на 140 млрд [рублей] в этом году разместили. Со следующего года планируем вместе с Московской биржей торговлю углеродными единицами - это будет новый, но очень перспективный рынок", - сказал он.

Московская биржа и ВТБ ранее на площадке Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о совместной работе по формированию рынка торговли углеродными квотами. В рамках соглашения Мосбиржи и ВТБ стороны договорились сформировать нормативную базу и требования к продаже квот на выбросы парниковых газов, а также "зеленых" сертификатов на сокращение углеродного следа в России.

Ожидается, что законодательные инициативы станут драйвером цен на квоты по выбросу парниковых газов в атмосферу. В частности, это могут быть углеродные налоги и централизованная система торговли квотами с установлением "потолка" выбросов (cap-and-trade) или определением их конкретных уровней (baseline-and-credit), которые ограничат выбросы парниковых газов. Стороны предполагают, что такие меры стимулируют компании либо приобретать право на выбросы, либо внедрять инициативы по их снижению.