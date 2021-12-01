Костин: почти четверть всех кредитов по программе ФОТ 3.0 выдается через ВТБ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Почти четверть всех кредитов, выдаваемых бизнесу в рамках программы по кредитованию пострадавшего от пандемии малого и среднего бизнеса под 3% годовых (ФОТ 3.0), проходит через банк ВТБ. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил глава ВТБ Андрей Костин.

Программа ФОТ 3.0 была возобновлена с ноября 2021 года для предприятий и организаций из наиболее пострадавших отраслей экономики. Она направлена на поддержание занятости на предприятиях, наиболее пострадавших от введения ограничительных мер из-за коронавируса. Это гостиницы и санатории, рестораны, стоматологии, музеи, зоопарки, кинотеатры, фитнес-центры, салоны красоты, химчистки, туристические агентства, а также организации по ремонту бытовой техники, дополнительному образованию, уходу за детьми, по организации мероприятий.

"Сейчас мы активно включились в реализацию программы помощи предприятиям малого и среднего бизнеса, которая была запущена по вашему указанию с 1 ноября, так называемая ФОТ 3.0, которая позволяет сохранять занятость прежде всего малых и средних предприятий. Почти четверть всех кредитов по этой программе проходит через банк ВТБ", - сказал Костин.

Он также сообщил, что в этом году банк ожидает рекордную прибыль, которая должна превысить 300 млрд рублей. Говоря о других финансовых показателях, банкир отметил, что портфель кредитов реальному сектору за десять месяцев 2021 года увеличился на 8%, а кредитный портфель физических лиц - на 18,4%, преимущественно за счет ипотеки. "Это главный сегодня продукт [ипотека], который востребован, даже несмотря на то, что сейчас тенденция к повышению ставок пошла. Мы за 11 месяцев впервые выдали триллион рублей ипотеки, что позволило улучшить жилищные условия где-то 300 тыс. семей", - подчеркнул Костин.

Примерно четвертая часть всех ипотечных кредитов - это льготная ипотека, при которой субсидии выплачивает государство, уточнил он. "И сейчас внедряем новые продукты тоже. Например, недавно стали внедрять так называемую эко-ипотеку, когда мы снижаем процент примерно на 1,6% при условии, что заемщик покупает жилье, соответствующее высоким экологическим стандартам. Мы будем это развивать", - заключил Костин.

Встреча главы ВТБ и президента России состоялась накануне, после участия Путина в инвестиционном форуме "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

О форуме

Инвестиционный форум "Россия зовет!", организованный "ВТБ капиталом", проводится с 2009 года. Традиционно в нем принимают участие представители органов власти РФ, крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний.

Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей.