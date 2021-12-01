Кабмин направит более 2,2 млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений в регионах

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении более 2,2 млрд рублей в 2021 году на реконструкцию очистных сооружений в Татарстане, Московской и Тверской областях. Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства.

"Большую часть средств - 1 млрд рублей - получит Московская область. С их помощью регион планирует завершить первый этап реконструкции Щелковских межрайонных очистных сооружений. Почти 950 млн рублей будет направлено в Татарстан на реконструкцию биологических очистных сооружений и рекультивацию иловых полей в Казани. В Тверскую область поступит более 250 млн рублей на первый этап реконструкции очистных сооружений в городе Конаково", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реконструкция позволит повысить уровень очистки канализационных вод, сократить объем загрязненных стоков, попадающих в Волгу, улучшить качество воды и экологическую ситуацию в целом. Ремонт ведется в рамках федеральный проект "Оздоровление Волги", он призван к концу 2024 года снизить объем сброса загрязненных сточных вод в три раза: с 3,17 куб. км до 1,05 куб. км. Всего к 2024 году будет построено и реконструировано около 180 очистных сооружений.

Кроме того, готовится к подписанию распоряжение о субсидировании строительства водозаборных сооружений и магистральных сетей в подмосковной Кашире, на эти цели региону поступит более 1,7 млрд рублей 2022-2024 годах, что позволит обеспечить качественным водоснабжением 17 тыс. человек.