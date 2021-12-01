Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в ноябре вырос до 51,7 пункта

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в ноябре 2021 года поднялся до отметки в 51,7 пункта против 51,6 пункта месяцем ранее. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

"Способствовал общему расширению скромный рост производства. Темпы роста были самыми высокими с мая, хотя и невысокими в контексте долгосрочной истории. Компании связывали увеличение производства с более сильным клиентским спросом и очередным увеличением притока новых заказов", - отмечается в обзоре.

Согласно документу, в соответствии с ростом клиентского спроса в ноябре компании увеличили численность персонала. Темпы создания рабочих мест были самыми высокими с декабря 2018 года. Увеличение производственных мощностей позволило производителям своевременно обрабатывать поступающие новые работы, при этом объемы незавершенных работ стабильно сокращались .

В IHS Markit добавили, что товаропроизводители зафиксировали умеренный рост новых заказов в ноябре. Наряду с более благоприятными условиями спроса компании также отметили, что выход на новые рынки увеличил общий объем новых продаж. Хотя темпы роста были ниже, чем в средней долгосрочной серии, они стали максимальными за шесть месяцев. Между тем, данные за ноябрь ознаменовали конец пятимесячной последовательности снижения новых экспортных заказов.

При этом аналитики отмечают, что из-за ускорения темпов инфляции до четырехмесячного максимума в середине четвертого квартала заметно увеличились затраты. Компании часто сообщали, что более высокие производственные затраты были вызваны ростом цен поставщиками и нехваткой сырья. "Оптимизм производителей снова улучшился и достиг пятимесячного максимума на фоне надежд на устойчивый рост клиентских заказов. Оптимистичные ожидания появились, несмотря на недавний всплеск случаев COVID-19, который может поставить под угрозу скорость восстановления спроса во всем секторе", - подчеркнула экономист компании IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в обзоре.