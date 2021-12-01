"Техноград" на ВДНХ проведет международную конференцию по промышленной робототехнике

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ проведет 3 декабря в онлайн-формате международную конференцию "Инновационные технологии в обучении промышленной робототехнике". Об этом сообщила в среду вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

"Стремительное развитие робототехники и технологий искусственного интеллекта ставит перед нами задачи в том числе по подготовке кадров. Для новой экономики нужны высококлассные специалисты, и Москва готовит их уже сейчас. Участники онлайн-конференции познакомятся с профессиями оператора и интегратора промышленных роботов, сервисного инженера, узнают о возможностях обучения по этим направлениям. Кроме того, "Техноград" предлагает пройти тематические курсы и мастер-классы", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства столицы.

Участникам мероприятия представят отечественные и международные образовательные практики в области промышленной робототехники, национальные программы в сфере цифрового обучения. Спикеры конференции также обсудят со слушателями технологии индустрии 4.0. Она предполагает новый подход к производству, основанный на внедрении современных IТ-решений, автоматизации бизнес-процессов и развитии искусственного интеллекта.

Представители высших учебных заведений Москвы и Санкт-Петербурга, технопарков, инженерных школ расскажут о глобальном рынке промышленной робототехники, потенциале его роста и влиянии на жизнь людей. Кроме того, в числе выступающих - победители международных соревнований по промышленной робототехнике, зарубежные представители индустрии и специалисты "Технограда".

Как уточняется на портале, трансляция будет доступна на YouTube-канале "Технограда". Мероприятие проводится в сотрудничестве с образовательным центром "Сириус".

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" - площадка на ВДНХ, подведомственная столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития. Комплекс предлагает новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей Москвы.