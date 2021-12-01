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Продуктовый завоз морским транспортом завершили на Чукотке

В рамках северного завоза в регион доставили около 15 тыс. тонн продукции

ТАСС, 1 декабря. Сухогруз "Семен Дежнев" доставил последние в этом году продукты на Чукотку, продовольственный завоз морским транспортом завершен, сообщается на странице городского округа Эгвекинот в Instagram.

"В морской порт поселка Эгвекинот пришло последнее судно навигации этого года, на борту которого продукты. Но залив уже затянут льдом. Поэтому в помощь сухогрузу "Семен Дежнев" было дано многофункциональное аварийно-спасательное судно "Спасатель Заборщиков", - говорится в сообщении.

Ранее в правительстве округа ТАСС уточняли, что в рамках северного завоза продовольствия на Чукотку завезено около 15 тыс. тонн продукции.

Чукотский АО не имеет железнодорожного сообщения с материковой частью России. Грузы на полуостров доставляются по воздуху и морским транспортом.

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РоссияЧукотский автономный округ
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