Минтранс Японии призвал авиакомпании приостановить бронирования на рейсы в страну

ТОКИО, 1 декабря. /ТАСС/. Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии призвало авиакомпании до конца декабря приостановить осуществление новых бронирований на международные рейсы в страну из-за угрозы омикрон-штамма коронавируса. Об этом в среду сообщил телеканал NHK .

Отмечается, что призыв ведомства распространяется и на предоставление бронирований для японских граждан. При этом Минтранс не намерен просить авиакомпании отменять уже оформленные бронирования.

В настоящий момент в Японии подтверждены два случая заражения омикрон-штаммом.

Ранее в среду японские власти из-за угрозы омикрон-штамма полностью запретили въезд иностранных граждан, включая тех, кто имеет долгосрочные японские визы, из Анголы, Ботсваны, Замбии, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии, Эсватини и ЮАР. Помимо этого применяется усиленный пограничный контроль в отношении 48 стран и регионов, 27 из которых были добавлены в список из-за омикрон-штамма. В частности, три из 14 карантинных дней в отеле должны провести прибывающие из Австрии, Австралии, Бельгии, Гонконга, Дании, Испании, Украины, Франции, ФРГ, Чехии, Швеции, а также из двух российских регионов - Москвы и Приморского края. Шестидневный срок пребывания в карантинных гостиницах установлен для прилетающих из Великобритании, Израиля, Италии и Нидерландов.

По причине распространения в мире омикрон-штамма Япония с 30 ноября отменила послабления на въезд для иностранных бизнесменов, студентов и технических стажеров и полностью приостановила выдачу новых виз для граждан всех стран. Такие меры будут действовать в течение месяца, пока специалисты не сделают выводы об опасности нового штамма. В случае необходимости власти продлят въездные ограничения.

В настоящее время в страну могут въехать только японцы, иностранцы, постоянно проживающие в ней и имеющие долгосрочные визы, и дипломаты. Также въезд может быть разрешен родственникам проживающих в Японии иностранцев в "исключительных случаях", например, по семейным обстоятельствам. Частичные послабления въездного режима для бизнесменов, студентов и технических стажеров действовали с 8 ноября, но их пришлось отменить.