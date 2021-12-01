В России обсуждают расширение диапазона для 5G в городах-миллионниках

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) рассматривает вопрос расширения диапазона для сетей 5G в городах-миллионниках, теперь для тестирования добавляются отдельные полосы диапазона 4,4-4,8 ГГц. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

"В настоящее время ГКРЧ рассматривает вопрос расширения диапазона для сетей 5G в городах-миллионниках. Ранее диапазон 4,8-4,99 ГГц был определен комиссией как перспективный и теперь для тестирования добавляются отдельные полосы диапазона 4,4-4,8 ГГц. Чтобы определить возможность совместного использования расширенного диапазона, компания "Новые цифровые решения" проведет соответствующие исследования. Сейчас диапазон (или соседние полосы) использует ФСО России, Росавиация, Минобороны и Роскосмос", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, комиссия приняла решение упростить процедуру применения земных станций спутниковой связи технологии VSAT. В Минцифры уточнили, что решение комиссии позволит расширить зону покрытия спутниковой связи в тех районах, где нет стабильного покрытия связи.

В министерстве добавили, что подведомственный Минцифры России НИИ Радио продолжает эксперимент по использованию макетов оборудования 5G. Цель эксперимента - определить условия совместимости между различными пользователями диапазона 6 ГГц для внедрения сетей 5G в России. Результаты представят на Всемирной конференции по радиосвязи в 2023 году. "В случае одобрения дополнительных полос, производители смогут приступить к адаптации оборудования под работу на новых частотах", - отметили в Минцифры.

В дополнение к ранее выделенным частотам 6,7-6,8 ГГц по решению ГКРЧ институт получил полосы 6,4-6,7 ГГц, что позволит расширить диапазон до 400 МГц.

Следующее заседание комиссии запланировано на первый квартал 2022 года. До этого времени Минцифры России предлагает отечественным и зарубежным производителям оборудования, а также операторам связи принять участие в апробации технологий и уточнении условий функционирования устройств 5G в России. "Активное участие рынка может повлиять на принятие новых решений комиссии и ускорит появление сетей связи нового поколения на территории всей России", - заключили в министерстве.