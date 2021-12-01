Погрузка на сети РЖД в ноябре выросла на 3,1%

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Погрузка на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в ноябре 2021 года увеличилась на 3,1% к аналогичному периоду 2020 года и составила 108 млн тонн. Как говорится в пресс-релизе РЖД, результат на 2,4% превышает показатель за допандемийный ноябрь 2019 года.

Всего за 11 месяцев погружено 1 174,4 млн тонн, что больше показателей аналогичного периода годом ранее на 3,3%.

Рост показали все основные грузы: каменный уголь (+6,2%), нефть и нефтепродукты (+3,9%), железная руда (+0,5%), черные металлы (+3,9%), химические удобрения (+3,4%), цемент (+5,4%), отметили в РЖД.

Грузооборот с начала 2021 года составил 2416,4 млрд тарифных тонно-км и возрос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 3,6% и достиг 3041,2 млрд тонно-км.