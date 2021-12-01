Шесть десятков участков закрепят под строительство соцобъектов в генплане Сочи

СОЧИ, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Сочи закрепят 60 земельных участков под строительство социальных объектов в генеральном плане города, сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Острая нехватка объектов социальной инфраструктуры отмечается в Сочи из-за высокого уровня миграции и хаотичной застройки.

"В новом генеральном плане закрепим 60 участков под строительство соцобъектов. Территории общей площадью 50 га во всех районах курорта выявили в ходе инвентаризации земли. За два года обследовали почти 3 000 участков. Сейчас в нашем земельном банке находится 133 территории", - написал глава города.

Участки отдадут под объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также под обустройство парков, скверов и общественных пространств. Вместе с этим власти стараются зайти во все региональные и федеральные программы по строительству соцобъектов.

"Работу по формированию реестра участков продолжим, пройдем каждый метр. Расторгнем договоры со всеми недобросовестными арендаторами, чтобы муниципальные земли использовались максимально эффективно на благо наших жителей", - добавил он.