МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Минцифры зарегистрировало "Госуслуги" в качестве товарного знака. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Мы в связи с обновлением портала зарегистрировали товарный знак "Госуслуги". Это обновленный товарный знак. Теперь наша борьба с теми же фишинговыми сайтами будет еще более простой. Те, кто подделываются, стараются быть похожими на "Госуслуги", мы их постоянно мониторим, вычленяем сайты, которые похожи по наименованию", - отметил замглавы Минцифры Олег Качанов, чьи слова приводятся в сообщении.

Кроме того, будет проводиться мониторинг сайтов с похожим оформлением и дизайном.

Замглавы Минцифры добавил, что ведомство борется с такими порталами как с технической, так и с правовой точки зрения. "Госуслуги" - это действительно самый посещаемый, самый популярный государственный информационный ресурс, в России как минимум. Поэтому мы работаем над тем, чтобы максимально сдвинуть все в сторону автоматизации процесса, чтобы граждане всегда могли пользоваться сервисами портала максимально удобно и просто", - подчеркнул Качанов.

В октябре глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о планах ведомства запустить супер-приложение "Госуслуги" в 2022 году.