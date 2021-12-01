Совфед одобрил закон о заморозке индексации базы для расчета военных пенсий

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об очередном продлении заморозки размера денежного довольствия, подлежащего учету при исчислении военных пенсий.

До 1 января 2023 года приостанавливается действие нормы закона, согласно которой "денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54%, начиная с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера". При этом с 1 января 2022 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, увеличится с нынешних 73,68% до 74%.

Годом ранее был принят аналогичный закон, который продлил заморозку индексации военных пенсий до 1 января 2022 года. Теперь это положение продлевается еще на год.