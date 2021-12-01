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Автодилер "Рольф" сообщил, что ожидает разблокировки счетов

Компания отметила, что обеспечила накопление на своих счетах в одном из банков суммы в размере 12,85 млрд рублей, на которую наложен арест

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Автодилер "Рольф" ожидает разблокировки счетов, компания обеспечила накопление на своих счетах в одном из банков суммы в размере 12,85 млрд рублей, на которую наложен арест. Об этом говорится в сообщении компании.

"АО "Рольф" обеспечило накопление на своих счетах в одном из банков суммы в размере 12,85 млрд рублей, на которую наложен арест, и 30.11.2021 г. обратилось в службу судебных приставов-исполнителей с заявлением о снятии ареста с другого имущества АО "Рольф", в том числе с денежных средств в других банках. <…> Учитывая данные обстоятельства, мы ожидаем, что службой судебных приставов-исполнителей будут немедленно сняты аресты с излишне арестованного имущества, а также прекращены действия по дальнейшему аресту имущества АО "Рольф", - отмечается в сообщении.

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