Кабмин выделил более 127 млрд рублей на строительство автомагистралей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ выделило более 127 млрд рублей на строительство автомагистралей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Более 127 млрд рублей будет направлено на строительство скоростных автомобильных дорог федерального значения", - говорится в тексте сообщения. При этом, уточняется, что большая часть средств пойдет на строительство трассы М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань.

"Новая магистраль обеспечит скоростное автосообщение между территориями пяти регионов страны - Московской, Владимирской и Нижегородской областей, Чувашии и Татарстана. По этой дороге путь от Москвы до Казани займет всего 6,5 часа. Сейчас время в пути по маршруту составляет более 12 часов из-за многочисленных пересечений, светофоров и большой загруженности действующей федеральной трассы", - уточнили в кабмине. Завершить строительство магистрали планируют в 2024 году. Выделенные средства позволят довести ее техническую готовность до уровня более 30%.

Федеральное финансирование также будет направлено на строительство двух дополнительных скоростных участков дороги М-4 "Дон". Речь идет об обходе города Аксая в Ростовской области и о дальнем западном обходе Краснодара. Протяженность новых участков составит 67 км и 51 км соответственно. Их создание поможет разгрузить транспортные потоки, увеличить скорость движения по маршруту Москва - Краснодарский край и тем самым сократить время в пути к Черноморскому побережью России.