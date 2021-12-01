РЭО представил сделанную из отходов статуэтку "Зеленой премии"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Статуэтка, которую в декабре будут впервые вручать на "Зеленой премии" за вклад в мусорную реформу, сделана из найденной на помойке зеленой пластиковой бутылки, которая оснащена QR-кодом с дополненной реальностью. Об этом сообщает в среду пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, которые приводятся в сообщении, премия дается за вклад в формирование новой модели поведения, разумное потребление и заботу об окружающей среде.

"Художники Recycle Group предложили создать статуэтки по принципу апсайклинга, который сейчас является одним из трендов в индустрии моды. Производство новых статуэток привело бы к отходообразованию, а зачем лишний раз загрязнять природу? Поэтому художники нашли среди мусора обычные пластиковые бутылки, вымыли их, и теперь это произведения искусства. Еще один инструмент более осознанного потребления - это цифровизация и технологии. К каждой статуэтке прикреплен QR-код, при наведении на который появляется чистейшая капля воды в дополненной реальности. Это символ того, к чему стремится Российский экологический оператор и, надеюсь, все жители России, - к чистоте нашей планеты", - сказал Буцаев.

"Зеленая премия" проводится РЭО в рамках реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Конкурс представлен в семи номинациях: бренды, культура и искусство, общественные организации и волонтеры, образовательные учреждения, медиапроекты, две номинации представлены отдельно в "Зеленом рейтинге" - это региональные операторы по обращению с ТКО и субъекты РФ. Сбор заявок завершен 1 декабря.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.