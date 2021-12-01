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Исследования по использованию макетов оборудования 5G пройдут на оборудовании Huawei

Генеральный директор НИИ Радио Олег Иванов отметил, что пока это единственный в мире прототип базовой станции 5G для работы в диапазоне 6 ГГц

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Исследования по использованию макетов оборудования 5G будут проведены на оборудовании Huawei, пока это единственный в мире прототип базовой станции 5G для работы в диапазоне 6 ГГц. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор подведомственного Минцифры НИИ Радио Олег Иванов.

В декабре НИИ Радио проведет тестирование оборудования для сетей 5G для диапазона 6,7-6,8 ГГц.

"Исследования будут проводиться на оборудовании Huawei - это пока единственный в мире прототип базовой станции 5G для работы в диапазоне 6 ГГц. Пока это будет тестирование функциональных характеристик базовой станции и зоны покрытия. Если исследования пройдут успешно, то полоса может стать хорошей альтернативой недоступному у нас диапазону 3,4-3,8 ГГц", - пояснил Иванов.

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