Эксперты: вывозные квоты на минудобрения не приведут к снижению экспорта продукции из РФ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Введение вывозных квот на минеральные удобрения не приведет к глобальному снижению экспорта этой продукции из России. Такую точку зрения высказали журналистам эксперты.

Правительство ввело квоты на экспорт из РФ азотных и сложных азотосодержащих удобрений с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года включительно. Для азотных удобрений они установлены на уровне не более 5,9 млн тонн, а для сложных - не более 5,35 млн тонн.

"Мы не думаем, что квотирование экспорта минудобрений приведет к потере достигнутых позиций на внешних рынках. Никто не говорит о запрете экспорта, как это делают некоторые другие страны. В условиях снижения предложения со стороны других производителей удобрений, сопровождаемого ажиотажным спросом со стороны аграрных держав, Россия не только сохранит, но и имеет все шансы укрепить свои конкурентные позиции", - считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

Он добавил, что Россия расширяет свое присутствие на рынках Ближнего Востока и Северной Африки, несмотря на действующие экспортные ограничения. По его мнению, введение квот на экспорт минеральных удобрений является положительной новостью для российского агропрома. "Решение правительства позволит отечественным аграриям четко спланировать и вовремя провести весенние полевые работы, включая сев яровых культур, и не допустить срывов, возникших при озимом севе", - отметил Зернин. По его словам, внесение азотосодержащих удобрений в должных объемах во время весенних полевых работ поможет аграриям сохранить урожайность ключевых культур российского земледелия и повысить качество продукции.

Директор Масложирового союза России Михаил Мальцев, в свою очередь, отметил, что союз поддерживает квотирование экспорта удобрений, которое носит не запретительный, а скорее предупредительный характер. "Данная мера в первую очередь направлена на ограничение объема экспорта для того, чтобы у производителей не было соблазна вывезти больше, чем поставить на внутренний рынок. Это способ стимулировать производителей удобрений выполнять договоренности по закрепленному в соглашении между Минсельхозом и Российской ассоциацией производителей удобрений (РАПУ) уровню внутренних цен", - считает он.

Мальцев полагает, что введение квот глобально не снизит объемы экспорта, так как при их расчете учитывались отгрузки за последние несколько лет. При этом внутренний рынок будет надежно застрахован от дефицита, отечественные аграрии смогут закупить нужный объем удобрений по доступным ценам во время посевной. "Масличные культуры очень отзывчивы на внесение минеральных удобрений - при снижении происходит существенное падение урожайности. Поэтому стимулирование увеличения внесения удобрений поддержит высокую урожайность социально значимых масличных культур, в особенности подсолнечника", - заключил он.