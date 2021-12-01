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Зеленский: госдолг Украины будет снижен до уровня менее 50% от ВВП по итогам 2021 года

КИЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Государственный долг Украины по итогам 2021 года будет снижен до уровня менее 50% от ВВП страны. Об этом заявил в среду президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны.

"В 2021 году размер экономики Украины впервые достигнет рекордного уровня за период независимости - превысит $190 млрд. Это больше, чем в докризисном 2008 году и в 2013 году. Впервые с 2013 года мы снизим государственный долг до уровня ниже 50% от ВВП", - сказал он.

По словам Зеленского, власти Украины выделят 320 млрд гривен (около $11,7 млрд) на финансирование безопасности и обороны страны в 2022 году. 

"Впервые в истории независимости Украины на финансирование сферы безопасности и обороны в 2022 году будет выделено 320 млрд гривен", - сказал он.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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