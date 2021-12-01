Кабмин утвердил выделение регионам выпадающих доходов от инвествычета на 855 млн рублей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам более 855 млн рублей в качестве компенсации выпадающих доходов от использования инвестиционного вычета по налогу на прибыль (ИНВ). Об этом в среду сообщили в пресс-службе кабмина.

"Еще 855,3 млн рублей будет направлено регионам на компенсацию выпадающих доходов от предоставления налогового вычета по инвестиционным проектам. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Это решение поможет снизить нагрузку на бюджеты регионов", - говорится в сообщении.

Как ранее пояснили в пресс-службе кабмина, территории, предоставляющие предпринимателям возможность пользоваться инвестиционным налоговым вычетом, смогут получить до 200 млн рублей за каждую компанию. В правилах есть оговорка, что организация не должна быть связана с игорным бизнесом, добычей полезных ископаемых, финансами или страховой деятельностью.

Региону, запрашивающему дотацию, нужно утвердить план по созданию системы сопровождения инвестпроектов. В частности, она предусматривает формирование интерактивной инвестиционной карты, запуск специального реестра и создание механизмов устойчивой коммуникации между бизнесом и органами власти.

ИНВ - один из механизмов поощрения инвестиционной активности. В тех регионах, где он действует, предприниматели могут уменьшить размер налога на прибыль, уплачиваемого в региональный бюджет, на сумму до 90% от объема инвестиций в развитие своего бизнеса.