Автомобили Lada в декабре подорожали в среднем на 8 тыс. рублей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Автомобили Lada подорожали с 1 декабря, об этом свидетельствуют цены на официальном сайте компании. В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) рассказали ТАСС, что подорожание составило в среднем 8 тыс. рублей.

"Мы подтверждаем, по информации от дилеров Lada, что с 1 декабря прошло подорожание в среднем на 8 тыс. рублей. К сожалению, сейчас тенденция повышения цен продолжается повсеместно у автопроизводителей брендов как масс, так и премиум-сегментов", - заявили в РОАД.

Стоимость автомобилей Lada индексировалась с начала 2021 года семь раз.

В ноябре глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил журналистам, что "Автоваз", как и его конкуренты, за текущий год повысил стоимость своих автомобилей в среднем на 9-12%. Он отмечал, что дальнейшее повышение стоимости, в том числе и в этом году, будет зависеть от ситуации на рынке.

О компании

"Автоваз" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Владельцем автопроизводителя является совместное предприятие Ростеха (32%) и Renault (68%) - Alliance Rostec Auto B.V.