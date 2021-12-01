Собянин утвердил проект благоустройства территории у станции Марьина Роща МЦД-2

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Проект благоустройства территории у будущей станции Марьина Роща МЦД-2 утвердили в Москве. Об этом сообщили в среду в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы утвердило проект комплексного благоустройства территории, прилегающей к строящейся станции Марьина Роща МЦД-2 - участок вдоль 8-го проезда Марьиной Рощи площадью 37,61 га. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. <…> Благоустройство территории, прилегающей к станции Марьина Роща, является частью проекта развития МЦД-2 "Курско-Рижский", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в рамках благоустройства прилегающей территории предусмотрена реконструкция улично-дорожной сети, включая улицу Веткина и 7-й проезд Марьиной Рощи. Так, будет построен односторонний съезд длиной 200 м с Шереметьевской улицы в сторону области. Вдоль путей МЦД-2 от съезда с Шереметьевской улицы до 3-й улицы Марьиной Рощи появится односторонний проезд длиной 345 м (проектируемый проезд №1135).

Кроме того, для пешеходов возведут надземный переход через железнодорожные пути, который обеспечит выход к 1-му Стрелецкому проезду и существующему пешеходному переходу под Алексеевской соединительной линией МЖД. Рядом со станцией Марьина Роща организуют дополнительные тротуары, остановки общественного транспорта, стоянки такси, площадки для парковки велосипедов и автомобилей.

Строящаяся станция Марьина Роща МЦД-2 расположена в районе пересечения Шереметьевской улицы с 7-м проездом Марьиной Рощи и улицей Веткина - между ж/д станциями Рижская и Дмитровская. На новой станции пассажиры смогут сделать пересадку на одноименные станции Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линий метро, а в перспективе - и на поезда МЦД-4. Завершить сооружение новой станции МЦД-2 - современного вокзала с пассажирским конкорсом - планируется в 2022 году.