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Минпромторг заявил о стабилизации ситуации с медицинским кислородом в регионах

Первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков сообщил, что во всех регионах страны обеспечение кислородом налажено в достаточных объемах

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Ситуация с обеспеченностью регионов России медицинским кислородом нормализовалась, сообщил журналистам первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

"Ситуация нормализовалась. В целом можно говорить, что во всех регионах страны обеспечение кислородом налажено в достаточных объемах. <…> Сейчас все нормально. Относительно сложная ситуация была на Кавказе, но мы ее тоже успешно купировали", - сказал Осьмаков.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко докладывал об озабоченности по поводу обеспечения кислородом больных с коронавирусом. Затем министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров доложил, что промышленность справится с задачей обеспечения всех больных кислородом, добавил президент.

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