Эксперт: Россия в развитии технологий должна опираться на собственные приоритеты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Россия должна отказаться от заимствования западных концепций технологического развития в пользу собственных приоритетов, сформулированных с учетом существующих целей и потенциала. Такое мнение высказал в среду спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков на проходящем в гибридном формате форуме "Передовые цифровые и производственные технологии".

Эксперт отметил, что в предыдущие годы Россия стала жертвой так называемых семантических ловушек, заимствуя "западные маркетинговые термины" при определении собственных приоритетов в развитии. В качестве примера Песков привел такие направления, как индустрия 4.0 (промышленность с использованием цифровых и сквозных технологий), цифровые двойники, концепция человеческого капитала и применение различных рейтингов.

"Призываю всех вас (участников форума и экспертное сообщество в целом - прим. ТАСС) не попадать в новую "семантическую ловушку" - не заимствовать некритические термины типа ESG (environmental, social and corporate governance, "экология, социальное развитие и корпоративное управление" - прим. ТАСС), не верить в прямой абсолютный энергопереход на возобновляемых источниках энергии и так далее. То есть все-таки сохранять трезвость ума и новые большие проекты, которые неизбежно будут появляться, проектировать, исходя из концепций, в первую очередь, национального интереса, понимая и используя ту методологию, которая была выращена нами в последние 10 лет. Большие крупные проекты, связанные с развитием транзита, - Северным морским путем, переделом [рынков] энергии, в том числе связанных с водородом, производством пищи, экспортом безопасности, - это наши ключевые ставки в ближайшие 10 лет", - сказал Песков.

Он также указал на важность "работы с концепциями будущего, а не прошлого", что также выражается в развитии "импортоопережения" вместо импортозамещения.

"Принципиально важно не повторить тех ошибок, которые мы как страна сделали в прошлом цикле так называемого импортозамещения. <…> Работать с действительно импортозамещением нельзя, можно работать только с "импортоопережением", создавая собственные сильные продукты сетевого, цифрового, национального характера и впоследствии пытаясь их масштабировать на другие страны", - заключил он.

О форуме

Ежегодный международный форум "Передовые цифровые и производственные технологии" проходит 1-2 декабря в Санкт-Петербурге в гибридном формате. Событие уже в третий раз организует Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Основной темой конференции в объявленный в России Год науки и технологий стала цифровая трансформация экономики на основе применения передовых технологий. Одним из итогов форума станет подготовленный участниками экспертно-аналитический доклад о применяемых в стране практиках для достижения этой цели.