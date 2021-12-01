В России перестанут лишать детских пособий получивших гранты на создание бизнеса

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Минтруд России согласился исключить гранты для индивидуальных предпринимателей (ИП) из доходов, учитываемых при назначении детских пособий. Об этом говорится в письме статс-секретаря - заместителя министра труда и социальной защиты РФ Андрея Пудова, направленном уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову.

Ранее Титов предлагал правительству РФ внести изменения в порядок назначения денежных пособий на ребенка в возрасте от трех до семи лет, исключив из учитываемых доходов семьи государственные гранты, предоставляемые на создание своего дела. Он отмечал, что к нему поступают обращения от ИП (как правило, от матерей-одиночек), которые получили гранты на создание своего дела в рамках различных государственных программ поддержки занятости. При этом региональные органы социальной защиты отказывают им в предоставлении пособий на ребенка, указывая, что с учетом гранта среднедушевой доход их семьи превышает установленную для выплаты пособий планку.

"Минтрудом России до конца 2021 года планируется внести соответствующие изменения в основные требования к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет, утвержденные постановлением правительства РФ от 31 марта 2020 года № 384, в том числе в части уточнения видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи. В частности, предполагается исключить из дохода семьи суммы грантов, субсидий и других поступлений, имеющих целевой характер расходования и предоставляемых в рамках поддержки предпринимательства", - говорится в письме Пудова, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Как указал представитель министерства, финансовая помощь в виде гранта на организацию собственного дела в рамках программы содействия занятости "имеет целевой характер и направлена на реализацию конкретных мероприятий по организации трудовой деятельности". Кроме того, согласно положениям действующего законодательства, целевое расходование средств контролируется грантодателем, уточнил Пудов.