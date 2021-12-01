Путин поручил подготовить поправки об оснащении критической инфраструктуры российским ПО

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки об обязательном преимущественном использовании отечественного программного обеспечения (ПО) для оснащения критической инфраструктуры. Как сообщается в среду на сайте Кремля, такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с кабмином.

"Правительству обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на установление обязательного требования о преимущественном использовании отечественного программного обеспечения, телекоммуникационного оборудования и радиоэлектронной продукции субъектами критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", - говорится в поручении.

Помимо этого, кабмину необходимо подготовить изменения в законодательство о налоговом стимулировании инвестиционной деятельности организаций, связанной с внедрением отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных на основе технологий искусственного интеллекта.

Оба поручения должны быть исполнены до 1 июля 2022 года.