Путин поручил кабмину выделить средства на повышение зарплат бюджетников

"Правительству РФ обеспечить предоставление в 2022-2024 годах дополнительных объемов межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ и дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета заинтересованным федеральным органам исполнительной власти на повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетного сектора экономики с учетом фактического темпа роста в 2021 году среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики", - говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин также поручил кабинету министров обеспечить предоставление до конца 2021 года дополнительных объемов межбюджетных трансфертов регионам, а также дополнительных средств из федерального бюджета заинтересованным федеральным органам исполнительной власти "для достижения с учетом фактического темпа роста в текущем году среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, целевых показателей уровня заработной платы категорий работников бюджетного сектора экономики", предусмотренных указами главы государства.

Кроме того, президент распорядился при оценке достижения целевых показателей уровня зарплаты отдельных категорий бюджетников не учитывать федеральные выплаты за классное руководство педагогам школ и организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в том числе образовательные программы для профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также не учитывать специальные социальные выплаты работникам медицинских и иных организаций, которые оказывают помощь больным с коронавирусом.

Еще одна задача для правительства - подготовить вместе с комиссией Госсовета по направлению "Экономика и финансы" и представить предложения о дополнительных объемах межбюджетных трансфертов для предоставления бюджетам субъектов РФ в целях повышения зарплаты отдельных категорий бюджетников "с учетом фактического темпа роста в текущем году среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики".

Поручения даны по итогам совещания Путина с членами правительства 24 ноября.