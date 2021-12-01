Глава ВЦИОМ: работодателям сейчас приходится придумывать, как удержать сотрудников

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Работодатели вынуждены в текущих условиях бороться за то, чтобы сохранить сотрудников, потому что те не боятся искать работу с более высокой зарплатой. Об этом заявил в среду генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью программе "Поздняков" на телеканале НТВ.

"Работодателям сегодня непросто, им приходится бороться за удержание людей. Людям стало получше, потому что возможностей стало больше. Экономика растет, предъявляет растущий спрос на рабочие руки. У нас уровень безработицы уже ниже, чем до кризиса", - сказал он.

Рост цен Федоров назвал главной бедой, однако это мотивирует людей искать работу с более высокой зарплатой. "[Люди] готовы менять профессию, регион - опять мобильность пошла. Это следствие того, что экономика уже не в кризисе, экономика растет", - добавил глава ВЦИОМ.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что уровень безработицы в России в сентябре 2021 года снизился до минимума, последний раз показатель в 4,3% фиксировался в августе 2019 года. При этом он отметил, что допандемические показатели достигнуты в 53 регионах России.

По данным Росстата, по методологии Международной организации труда уровень безработицы в стране снизился до 4,3%. Число занятых составило 72,3 млн человек, что на 384 тыс. больше, чем в 2019 году.