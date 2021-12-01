"Роснано" планирует до конца года договориться с кредиторами

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. АО "Роснано" планирует до конца 2021 года договориться о пересмотре условий кредитных обязательств, говорится у сообщении пресс-службы компании.

"В настоящее время компания продолжает диалог с банками-кредиторами и иными заинтересованными лицами с целью пересмотра условий кредитных обязательств, накопленных до 2021 года, и выработке решений в целях повышения финансовой устойчивости компании и поддержания достаточного уровня ликвидности для выполнения своих обязательств. Решения должны быть приняты до конца 2021 года", - отмечается в сообщении.

Национальный расчетный депозитарий (входит в группу Московской биржи) 1 декабря получил от "Роснано" средства для погашения и выплаты купона облигаций без госгарантии серии БО-002P-01 на 4,5 млрд рублей, следует из сообщения на сайте депозитария. Дата погашения выпуска - 1 декабря 2021 года.

О ситуации с "Роснано"

19 ноября Московская биржа приостановила торги всеми девятью выпусками облигаций "Роснано". Позже площадка объяснила, что это было сделано по предписанию Банка России. Вскоре после приостановки торгов "Роснано" сообщило, что встретилось со своими кредиторами и крупными держателями облигаций компании, обсуждались возможные сценарии реструктуризации задолженности. Было заявлено, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель требуют корректировок, при этом "Роснано" надеется избежать наиболее негативных сценариев.