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НРД получил от "Роснано" средства для погашения облигаций без госгарантии на 4,5 млрд руб.

Дата погашения выпуска - 1 декабря

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Национальный расчетный депозитарий (входит в группу Московской биржи) получил от "Роснано" средства для погашения и выплаты купона по облигациям без госгарантии серии БО-002P-01, следует из сообщения на сайте депозитария.

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг от 3 июня 2019 года - 4В02-01-55477-Е-002Р. Общий размер выплаченной номинальной стоимости составил 4,5 млрд рублей или 1 000 рублей на одну облигацию эмитента. Дата погашения выпуска - 1 декабря 2021 года.

Ранее Forbes со ссылкой на источники сообщил, что "Роснано" обсуждает с крупнейшими держателями возможность погашения облигаций, которые не обеспечены госгарантиями Минфина, с дисконтом 30-40% от номинала.

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