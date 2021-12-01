Инвестпотенциал Подмосковья представили индийскому бизнесу

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Представители Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области представили инвестиционный потенциал региона членам Индийского бизнес альянса (IBA) в формате вебинара. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства.

"Представители Мининвеста Московской области в формате вебинара провели презентацию инвестиционного потенциала региона для членов Индийского бизнес альянса (IBA). В мероприятии приняли участие более 30 представителей индийских деловых кругов, заинтересованных в размещении или расширении производства на территории Подмосковья", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что по итогам встречи участникам направили презентационные материалы с мерами поддержки бизнеса в регионе.

"Сегодня в Московской области работает шесть крупных промышленных компаний с индийским капиталом, на которых трудится около 800 человек. Предприятия работают в таких отраслях как машиностроение, фармацевтика, химическая промышленность и других. Объем средств, который индийский бизнес уже инвестировал в Подмосковье, превышает 11 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Она подчеркнула, что в настоящее время Подмосковье находится в активной фазе развития отношений с индийским бизнесом.