МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Компания "Финвижн холдингс" досрочно закрыла второй раунд инвестиций в банк "Хайс", увеличив долю в кредитной организации до 30%, следует из сообщения холдинга.

"Первый раунд инвестиций был произведен в октябре 2021 года после того, как основатель ООО "Хайс" Кирилл Параска и директор "Финвижн холдингс" Юрий Гусев подписали инвестиционный меморандум. Второй раунд был запланирован на начало 2022 года, но проведен досрочно из-за быстрого роста показателей банка", - указано в сообщении.

Отмечается, что в результате сделки доля "Финвижн" увеличилась в банке "Хайс" до 30%. "Это было условием инвестиционного меморандума, подписанного в октябре этого года, в случае, если банк докажет свою эффективность. Банк активно растет, развивается, демонстрируя хорошие результаты. И мы уверены, что у "Хайса" большие перспективы на Fintech-рынке", - отметил Гусев.

По словам Кирилла Параско, бизнес банка демонстрирует быстрый рост. "Сейчас наша задача укрепить позицию бренда на рынке, поэтому инвестиции "Финвижн холдингс" будут направлены не только на создание новых сервисов, но и на маркетинг и рекламу", - отметил он.

"Финвижн холдингс", владельцем которой является Артем Аветисян, в октябре сообщил об инвестициях в банк "Хайс". Согласно условиям сделки, в рамках допэмиссии "Финвижн холдингс" получает долю в банке "Хайс". Банк "Хайс" полностью функционирует в мобильном приложении, фокусируясь на узком сегменте - предпринимателях.

О намерениях "Финвижн холдингс" инвестировать в перспективные проекты порядка 10 млрд рублей ранее говорил в своем интервью "Комсомольской правде" Артем Аветисян. В планах холдинга отобрать около 100 подобных компаний в течение 3-5 лет и инвестировать в развитие каждой от 50 млн до 200 млн руб., заявлял он.