Силуанов рассказал, куда инвестируют средства ФНБ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), помимо инфраструктурных проектов будут инвестированы в проекты по линии Росатома, Ростеха и Минпромторга. Об этом в среду заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Совета Федерации.

"В основном упор сделан на инфраструктуру, но содержатся и такие высокотехничные, высокотехнологичные проекты по линии Росатома, по линии Ростеха, Минпрома и так далее. То есть это комплексный вклад в экономику по целому ряду направлений", - сказал глава Минфина.