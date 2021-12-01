{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Силуанов рассказал, куда инвестируют средства ФНБ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), помимо инфраструктурных проектов будут инвестированы в проекты по линии Росатома, Ростеха и Минпромторга. Об этом в среду заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Совета Федерации.

"В основном упор сделан на инфраструктуру, но содержатся и такие высокотехничные, высокотехнологичные проекты по линии Росатома, по линии Ростеха, Минпрома и так далее. То есть это комплексный вклад в экономику по целому ряду направлений", - сказал глава Минфина.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
Совет Федерации одобрил закон о бюджете на 2022 г. и на плановый период 2023-2024 гг.
Читать полностью