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Глава ВТБ не ожидает дефолтов по долгам "Роснано"

Глава ВТБ не ожидает дефолтов по долгам "Роснано".

Совет Федерации одобрил закон о бюджете на 2022 г. и на плановый период 2023-2024 гг.
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