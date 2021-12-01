Глава ВТБ назвал основные вызовы 2022 года

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Главный вызов следующего года - стабилизация инфляции без избыточного охлаждения экономики. Более долгосрочным вызовом является адаптация российской экономики к энергопереходу, сообщил журналистам в кулуарах инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!" глава банка ВТБ Андрей Костин.

"Главный вызов - стабилизация инфляции без избыточного охлаждения экономики. Это, кстати, вызов и для центральных банков во всем мире. Более долгосрочные вызовы связаны с адаптацией российской экономики к энергопереходу, необходимостью решать демографические проблемы и обеспечивать наличие в стране ключевых передовых технологий. Здесь два риска: отставание в развитии ключевых технологий и исключение из периметра торговли ключевыми компонентами", - сказал он.

При этом, по мнению Костина, главная возможность следующего года - занять новые ниши, "когда мир стремится диверсифицировать производственные и транспортные цепочки, а также найти географии со стабильными условиями ведения бизнеса, в том числе хорошо обеспеченные энергоресурсами по приемлемым ценам".

Инвестиционный форум "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Традиционно в нем участвуют представители органов власти РФ, крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний. Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей.