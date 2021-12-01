Совфед разрешил Центробанку ограничивать число выдаваемых гражданам кредитов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который разрешает Банку России устанавливать ограничения на выдачу кредитов, чтобы замедлить чрезмерный рост необеспеченного потребительского кредитования.

Банк России сможет устанавливать на основании решения своего совета директоров прямые количественные ограничения, под которыми понимается максимальная допустимая доля отдельных видов кредитов (займов) в общем объеме кредитов (займов) указанного вида, предоставленных банком или микрофинансовой организацией в течение текущего квартала. Период, в течение которого применяются прямые количественные ограничения, а также значения характеристик кредитов (займов), для которых устанавливаются прямые количественные ограничения, также предполагается определять решением совета директоров Банка России.

Положения закона применяются в отношении кредитов (займов), предоставленных физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности. Исключение составляют ипотека, кредиты на финансирование по договору участия в долевом строительстве, а также автокредиты.

При этом ограничения будут дифференцированы по ряду критериев: в зависимости от значений характеристик кредитов (займов), от вида микрофинансовых организаций, от видов лицензий, выдаваемых банкам, и (или) отнесения кредитных организаций к системно значимым. В случае нарушения кредитными или микрофинансовыми организациями установленных ЦБ прямых количественных ограничений предлагается для банков предусмотреть повышенные значения надбавок к коэффициентам риска, уменьшить лимит по объему кредитов, а для микрофинансовых организаций предусмотреть дополнительные коэффициенты риска или применять меры, предусмотренные федеральными законами.

Закон также обязывает кредиторов доводить до сведения заемщиков на своих официальных сайтах, в помещениях и местах обслуживания клиентов, а также при обращении заемщика к кредитору информацию о введенных Банком России прямых количественных ограничениях. Закон должен вступить в силу с 1 января 2022 года.

Как говорится в заключении профильного комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, реализация положений закона будет способствовать ограничению рисков, связанных с ростом кредитования в сегментах необеспеченного потребительского кредитования, и повышению стабильности финансовой системы РФ.