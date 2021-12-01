Строители канатной дороги через реку Амур планируют завершить работы к середине 2023 года

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Строители канатной дороги через приграничную реку Амур между российским Благовещенском и китайским городом Хэйхэ планируют завершить работы на полгода раньше - летом 2023 года. Об этом в среду журналистам сообщил руководитель строительства канатной дороги компании "Интэнс инжиниринг" Михаил Санин.

Как уточнил Санин, на данный момент объект готов на 12%. Работы ведутся круглосуточно - днем на стройке задействовано 60 рабочих, ночью - 40. Ранее сроки сдачи объекта называли - конец 2023 года.

Власти Амурской области и группа компаний "Регион" в июле 2019 года объявили о начале строительства канатной дороги протяженностью 973 м над Амуром между Россией и Китаем. Канатная дорога будет состоять из четырех линий и работать по маятниковому принципу, как фуникулер. Ожидается, что в первый год эксплуатации пассажиропоток составит 1 млн человек, позже увеличится до 2,5 млн человек в обе стороны.

Благовещенск - единственный административный центр субъекта РФ, расположенный непосредственно на государственной границе - напротив него находится китайский город Хэйхэ, их разделяет река Амур. В областном центре проживают около 226 тыс. человек. До пандемии Благовещенск посещали до 100 тыс. туристов в год.