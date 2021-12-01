Устойчивое развитие: чем правительство может его поддержать?

Вопросы развития и ESG постепенно выходят на первый план и становятся приоритетными для российских реалий. Так, если еще пару лет назад об аббревиатуре ESG знали единицы, то сегодня о ней говорит президент

Выступая на форуме "Россия зовет", президент страны Владимир Путин отдельно уделил внимание вопросам устойчивого развития и попросил правительство совместно с Банком России проработать линейку финансовых инструментов для поддержки этого направления, включая налоговые льготы, субсидии и государственные гарантии для предприятий и инвесторов. Аналитики и эксперты прокомментировали ТАСС, какие из известных инструментов могут получить дополнительное развитие, а какие могут заработать уже в текущем году — начале следующего, а также какие из мер поддержки наиболее актуальны для российского бизнеса. Гарантийные программы для банков и "переходные" кредиты

Актуальность и своевременность разработки системных мер поддержки сектора ESG (экологическая, социальная и корпоративная ответственность — прим. ТАСС) отметили все представители банковского сообщества, опрошенные ТАСС. В частности, по мнению первого заместителя председателя, члена правления ВЭБ.РФ Алексея Мирошниченко, инициатива проработать линейку финансовых инструментов для поддержки устойчивого развития выглядит продуманно и своевременно. "Как национальный институт развития мы готовы принять участие в разработке этих мер и предложить свои собственные решения. В частности, на наш взгляд, эффективной мерой поддержки могли бы стать гарантийные программы для коммерческих банков, которые могли бы снизить стоимость заимствований для "зеленых" проектов", — сказал Мирошниченко ТАСС. По мнению главного исполнительного директора "ВТБ Капитал Инвестиции", старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова, особое внимание необходимо уделить стимулированию притоков в ESG-инвестиции. К примеру, проработать налоговые преференции для розничных инвесторов в фонды ответственного инвестирования и при покупке "зеленых" облигаций. "Объем средств россиян на инвестиционных счетах сегодня составляет порядка 9 трлн рублей. Думаю, что в следующем году при поддержке государства дополнительными стимулами этот показатель прирастет на 30%", — полагает Потапов. "Исходя из высокой углеродоемкости нашей экономики, наиболее актуальными продуктами являются "переходные" кредиты и облигации (transition loans/bonds)", — прокомментировал ТАСС руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка Дмитрий Средин. По его словам, такими инструментами можно финансировать сокращение негативного воздействия на окружающую среду добывающих и перерабатывающих компаний, которые играют ключевую роль в рамках глобальной задачи по сокращению выбросов парниковых газов.

На эту тему Новая стратегия промышленных компаний: стать "зеленее", прозрачнее и ответственнее

"Помимо переходных продуктов необходимо дальше развивать как социальные, так и "зеленые" инструменты финансирования. Мы уже видим растущий спрос на такие инструменты со стороны наших клиентов. Райффайзенбанк наработал сильную экспертизу в области финансирования устойчивого развития и активно наращивает портфель ESG-продуктов", — добавил Средин. Варианты поддержки предложили и представители бизнес-сообщества. Так, по мнению директора департамента промышленного оборудования "Грундфос" Сергея Захарова, лучшим вариантом поддержки было бы развитие энергосервисных контрактов или лизинга более эффективного оборудования, а также простота получения субсидированных кредитов под них. По его мнению, это даст возможность замены оборудования не из инвестиционного бюджета предприятия, а за счет высвобождаемых средств от экономии электроэнергии или других энергоресурсов. "Очень много государственных контрактов и закупок госкомпаний в первую очередь сфокусировано на цене оборудования, которое часто вовсе не эффективное, нежели на стоимости жизненного цикла этого оборудования, стоимости его эксплуатации", — добавил собеседник агентства. Что есть сегодня? При этом некоторые меры поддержки уже реализуются сегодня, о чем, в частности, упомянул президент. Ряд из них реализуется на региональном уровне. "Следует отметить, что государство оказывает существенную поддержку. И это не только прямая поддержка пострадавшим отраслям и гражданам. Субсидирование ипотеки, федеральные инфраструктурные проекты опосредованно, но влияют на бизнес. Они формируют спрос, который бизнес должен обеспечить адекватным предложением", — заявил ТАСС генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин. По его словам, в ноябре текущего года в регионе заработал новый инструмент поддержки — малому и среднему бизнесу субсидируют процентную ставку по кредитам на развитие, в рамках которой можно получить от 5 до 100 млн рублей. Кроме того, Слипенькин напомнил, что уже сегодня государство предоставляет налоговые льготы, субсидии и льготное финансирование для поддержки бизнеса. В частности, в их числе субсидия на инженерную инфраструктуру, покупку оборудования, первоначальный взнос при лизинге оборудования, размещение на маркетплейсах, компенсацию затрат при ведении внешнеэкономической деятельности. Поддержать инвесторов и найти узкие места С тем, что вопросы поддержки инвесторов сегодня становятся наиболее актуальными, согласно большинство экспертов, опрошенных ТАСС. Так, по мнению Владимира Потапова, розничный инвестор играет все более важную роль на фондовом рынке: доля физлиц в объеме торгов акциями на Мосбирже в октябре превысила 40%, с апреля по сентябрь население обеспечило более 85% нетто-покупок акций на рынке.

На эту тему Как начать инвестировать с небольшим бюджетом: советы для начинающих

"Этот спрос не только перекрыл продажи акций иностранными инвесторами, но и обеспечил подъем индекса Мосбиржи на новый исторический максимум", — отметил Потапов. Он добавил, что розничный инвестор — это серьезная поддержка российскому рынку и российской экономике, так что создание дополнительных стимулов для долгосрочного инвестирования и дальнейшего притока капитала очень важная задача. Вместе с тем существуют и вопросы, которые придется решать точечно. Так, по словам директора по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes (производитель Bud, Stella Artois, Velkopopovický Kozel, Corona Extra и др.) Ораза Дурдыева, в настоящее время Бюджетный кодекс России запрещает субсидирование производителей подакцизных товаров. "Таким образом, сейчас созданы неравные условия по субсидированию, в зависимости от вида производимых товаров, но без учета вклада той или иной отрасли в устойчивое развитие, размера инвестиций, наличия и реализации эффективных CSR-инициатив", — отметил собеседник агентства.

На эту тему Социально ответственное инвестирование: как активисты меняют нефтегазовые компании

"Мы рассчитываем, что наша страна последует примеру зарубежных стран, где успешно реализуется широкий спектр мер государственной поддержки компаний, включая пивоваренные: гранты, субсидии и льготы. Снятие ограничения на поддержку производителей подакцизных товаров в России, хотя бы в отношении целевых программ, стало бы ощутимой и эффективной мерой поддержки для пивоваренной отрасли и способствовало созданию равных условий к господдержке для всех участников рынка", — добавил Дурдыев. Как полагает административный директор hh.ru Марина Лобынцева, одним из наиболее эффективных инструментов поддержки устойчивого развития уже в ближайшее время могут стать налоговые льготы в форме вычета, а также госгарантии для предприятий, работающих с госзаказом. В свою очередь, финансовый аналитик Ярослав Ченчик полагает, что реальное влияние на устойчивое развитие окажут комплексный подход в части государственного и правового регулирования, построение архитектуры рынка "зеленого" финансирования, а также утверждение таксономии "зеленых" и адаптационных проектов. Позитивный сигнал обществу Вместе с тем эксперты отмечают, что поддержка устойчивого развития на государственном уровне — позитивный тренд для всего общества.

На эту тему Алексей Кудрин: России в ближайшие 10 лет придется занять другие ниши помимо нефтегазовой