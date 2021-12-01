"Газпром" в январе - ноябре увеличил добычу газа на 14,7%

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. "Газпром" с начала 2021 года, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 14,7% (на 60 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 467,6 млрд куб. м. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья вырос на 6,6% (на 10,6 млрд куб. м) - до 171,5 млрд куб. м, говорится в сообщении холдинга.

"К странам, в которые "Газпром" уже экспортировал больше газа, чем за весь 2020 год (Германия, Турция, Италия, Болгария, Румыния, Сербия), по итогам второй половины ноября добавились Греция, Словения, Швейцария, Северная Македония, Босния и Герцеговина", - отмечается в сообщении.

В частности, "Газпром" с начала года нарастил поставки газа в Турцию (на 83,7%), Германию (на 16,8%), Италию (на 19,5%), Румынию (на 221,8%), Польшу (на 7,5%), Сербию (на 85,8%), Финляндию (на 9,1%), Болгарию (на 43,8%), Грецию (на 12,2%), Словению (на 53,9%).

Продолжают увеличиваться и поставки в Китай по "Силе Сибири", а со 2 ноября они ежедневно по заявкам китайской стороны превышают суточные контрактные обязательства "Газпрома" более чем на треть. При этом 21 ноября поставки были выше на рекордные 35,8%.

"Газпром" нарастил поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок на 15,8% (на 30,4 млрд куб. м).

Ранее сообщалось, что объемы добычи газа группой "Газпром" в 2021 г. вырастет на 55 млрд куб. м и превысит 510 млрд куб. м. - это рекордный за последние 10 лет уровень добычи. Экспортировать в Европу в этом году планируется 183 млрд куб. м газа.