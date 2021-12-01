"Россети" завершили реконструкцию 11 сетевых объектов для выдачи мощности Сургутской ГРЭС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" завершила модернизацию 11 подстанций сверхвысокого класса напряжения в Тюменской и Свердловской областях для увеличения выдачи мощности Сургутской ГРЭС-2 после ее модернизации. Об этом говорится в сообщении компании.

"Работы завершены на подстанциях сверхвысокого класса напряжения в Тюменской и Свердловской областях для увеличения выдачи мощности Сургутской ГРЭС-2 - крупнейшей тепловой электростанции России. Максимальный объем присоединения к Единой национальной сети (ЕНЭС) увеличен до 5 тыс. 745 МВт", - говорится в сообщении.

Основные работы проходили на подстанции "Сомкино" в Сургутском районе Тюменской области. На объекте на современные аналоги с элегазовой изоляционной средой были заменены шесть маслонаполненных трансформаторов тока 500 кВ, а также установлены три высокочастотных заградителя. Результатом стало увеличение пропускной способности линии 500 кВ до Сургутской ГРЭС-2.

При этом на 11 подстанциях были обновлены устройства передачи аварийных сигналов и команд. Так, в случае аварийного отключения на станции, информация об этом будет передана в централизованную систему противоаварийной автоматики Объединенной энергосистемы Урала.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.